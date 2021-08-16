Новости общества

15:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани первый электробус за месяц перевез 12,5 тысячи пассажиров

15:40, 16.08.2021
В Казани первый электробус за месяц перевез 12,5 тысячи пассажиров
Фото: t.me/metroelectrotranskzn

За месяц тестовой эксплуатации первый в Казани электробус перевез 12,5 тыс. пассажиров. Всего он проехал 5,8 тыс. км. Об этом сообщили в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

«Экономичный и экологичный общественный транспорт будет эксплуатироваться на троллейбусном маршруте №3 «Академика Глушко — Речной порт» до 15 октября», — отметил гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

Фото: kamaz.ru

Также он рассказал, что предприятие получило 684 положительных отзыва от пассажиров. Их можно оставлять прямо в электробусе — в салоне размещен QR-код и номер телефона для связи.

За первые две недели электробус проехал 2 тыс. км и перевез 4,9 тыс. человек. Новый вид транспорта с 15 июля курсировал в столице Татарстана по троллейбусному маршруту №3.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также