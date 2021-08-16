В Казани первый электробус за месяц перевез 12,5 тысячи пассажиров

За месяц тестовой эксплуатации первый в Казани электробус перевез 12,5 тыс. пассажиров. Всего он проехал 5,8 тыс. км. Об этом сообщили в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

«Экономичный и экологичный общественный транспорт будет эксплуатироваться на троллейбусном маршруте №3 «Академика Глушко — Речной порт» до 15 октября», — отметил гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

Фото: kamaz.ru

Также он рассказал, что предприятие получило 684 положительных отзыва от пассажиров. Их можно оставлять прямо в электробусе — в салоне размещен QR-код и номер телефона для связи.

За первые две недели электробус проехал 2 тыс. км и перевез 4,9 тыс. человек. Новый вид транспорта с 15 июля курсировал в столице Татарстана по троллейбусному маршруту №3.



Алексей Нечаев