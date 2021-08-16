ЦИК Татарстана проводит жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени
Центральная избирательная комиссия РТ проводит жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени, печатной площади для проведения предвыборной агитации политическими партиями, зарегистрировавшими списки кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным округам. Жеребьевка продлится 16—18 августа.
Для всех предоставляется:
- 540 минут эфирного времени для всех кандидатов, выдвинувшихся по одномандатным округам, и столько же для всех политических партий, выдвинувшихся по федеральному округу, на 6 телеканалах, 8 радиоканалах в организациях регионального и муниципального телерадиовещания.
- 512 выходов в 87 региональных и муниципальных редакций газет.
Напомним, в Центральной избирательной комиссии России прошла жеребьевка по определению мест партий в бюллетене на выборах в Госдуму.
На первом месте идет КПРФ, на втором — «Зеленые», на третьем — ЛДПР, на четвертом — «Новые люди», на пятом — «Единая Россия», на шестом — «Справедливая Россия — За правду». Седьмое место займет «Яблоко», восьмое — «Партия Роста», девятое — РПСС, 10-е — «Коммунисты России», 11-е — «Гражданская платформа», 12-е — «Зеленая альтернатива», 13-е — «Родина», 14-е — «Партия пенсионеров».
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