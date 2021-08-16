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ЦИК Татарстана проводит жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени

15:04, 16.08.2021

Центральная избирательная комиссия РТ проводит жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени, печатной площади для проведения предвыборной агитации политическими партиями, зарегистрировавшими списки кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным округам. Жеребьевка продлится 16—18 августа.

Для всех предоставляется:

  • 540 минут эфирного времени для всех кандидатов, выдвинувшихся по одномандатным округам, и столько же для всех политических партий, выдвинувшихся по федеральному округу, на 6 телеканалах, 8 радиоканалах в организациях регионального и муниципального телерадиовещания.
  • 512 выходов в 87 региональных и муниципальных редакций газет.

Напомним, в Центральной избирательной комиссии России прошла жеребьевка по определению мест партий в бюллетене на выборах в Госдуму.

На первом месте идет КПРФ, на втором — «Зеленые», на третьем — ЛДПР, на четвертом — «Новые люди», на пятом — «Единая Россия», на шестом — «Справедливая Россия — За правду». Седьмое место займет «Яблоко», восьмое — «Партия Роста», девятое — РПСС, 10-е — «Коммунисты России», 11-е — «Гражданская платформа», 12-е — «Зеленая альтернатива», 13-е — «Родина», 14-е — «Партия пенсионеров».

Алексей Нечаев
ОбществоВласть Татарстан
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