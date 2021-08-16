ЦИК разыграл места в бюллетене на выборах в Госдуму

В Центральной избирательной комиссии России прошла жеребьевка по определению мест партий в бюллетене на выборах в Госдуму. Полный порядок размещения опубликован в телеграм-канале ЦИК.

На первом месте идет КПРФ, на втором — «Зеленые», на третьем — ЛДПР, на четвертом — «Новые люди», на пятом — «Единая Россия», на шестом — «Справедливая Россия — За правду». Седьмое место займет «Яблоко», восьмое — «Партия Роста», девятое — РПСС, 10-е — «Коммунисты России», 11-е — «Гражданская платформа», 12-е — «Зеленая альтернатива», 13-е — «Родина», 14-е — «Партия пенсионеров».

Напомним, на мандаты депутатов Госдумы по федеральному округу претендуют 14 политических партий, они выдвинули 3 909 кандидатов, включая 112 человек в региональных группах по Татарстану. Также на мандаты претендуют кандидаты, выдвинувшиеся по одномандатным округам.