В Татарстане в прошлом году увеличилось количество курильщиков

В Татарстане в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 5,3% стало больше курящих людей, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, изучив опросные данные Росстата.

В 2019 году курили в РТ более 572 тыс. человек, а в прошлом году — 603 тыс. татарстанцев. Доля курящего населения в республике составила 19%.

В России продолжают предаваться пагубной привычке 23,1% жителей, или около 27,9 млн человек. В целом в РФ в 2020 году количество курящих россиян сократилось на 1,33 млн. В Чечне бросали курить активнее всего — в республике на 68,6% сократилась доля потребителей табака.

Минздрав России планирует ужесточить меры борьбы с курением. Об этом заявил замглавы ведомства Олег Салагай. Он напомнил, что в России уже принят комплексный антитабачный закон, содержащий основные меры, направленные на защиту от табачного дыма. В прошлом году приняли закон, согласно которому электронные сигареты фактически приравняли к обычным.

Алексей Нечаев