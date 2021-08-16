Защитник «Рубина» Филип Уремович вызван в сборную Хорватии

Защитник «Рубина» Филип Уремович вошел в список игроков, приглашенных в сборную Хорватии по футболу для участия в отборочных матчах чемпионата мира.

Также в состав включены защитник «Зенита» Деян Ловрен, полузащитник ЦСКА Никола Влашич и хавбек «Динамо» Никола Моро.

В сентябре Хорватии предстоит провести три встречи. 1-го числа хорваты сыграют в Москве против сборной России, 4-го — в гостях со Словакией и 7-го — дома против Словении.

Напомним, Уремович входил в расширенный список Хорватии на чемпионат Европы-2020, но не вошел в окончательный состав на турнир из-за повреждения, полученного в одном из матчей за «Рубин».