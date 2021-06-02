Уремович не попал в заявку сборной Хорватии на Евро-2020

Защитник «Рубина» Филип Уремович пропустит чемпионат Европы-2020 по футболу. Футболист не попал в заявку сборной Хорватии на турнир из-за травмы.

Главный тренер национальной команды Марко Далич заявил, что ему не было смысла включать Уремовича, который не провел ни одной совместной тренировки.

«Уремович пропустил много тренировок, и включать его в заявку нет смысла. Жаль. Думаю, он пригодился бы нам, потому что способен закрывать несколько позиций в защите», — сказал Далич.

При этом в заявку попали два футболиста из клубов РПЛ — защитник «Зенита» Деян Ловрен и хавбек ЦСКА Никола Влашич. Также в тренерском штабе Далича присутствуют Ивица Олич из ЦСКА и Ведран Чорлука («Локомотив»).

А вот экс-футболист «Рубина» Марко Ливайя в окончательную заявку сборной Хорватии не попал, хотя, как и Уремович, был в резервном списке.