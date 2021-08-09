Гражданам Бахрейна, Доминиканы и Молдавии разрешили въезжать в Россию через аэропорты

Фото: Максим Платонов

Гражданам Бахрейна, Доминиканы и Молдавии разрешили въезжать в Россию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Они могут попасть в страну на самолете, через аэропорты. С сегодняшнего дня Россия возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией.

В конце июня российское правительство разрешило въезжать на территорию страны через воздушные пункты пропуска гражданам Бельгии, Болгарии, Иордании, Ирландии, Италии, Кипра, Китая, Лихтенштейна, Северной Македонии и США.



Фото: Максим Платонов

Напомним, решение о временном ограничении въезда иностранных граждан и лиц без гражданства правительство России приняло в марте прошлого года с целью защиты населения от COVID-19. Лишь 27 июня 2021-го Кабмин утвердил перечень государств, чьи граждане и лица, имеющие вид на жительство либо иной документ, могут въехать в страну через воздушные пункты пропуска РФ.

Татьяна Демина