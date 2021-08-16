Россия пока не планирует признавать новые власти Афганистана

Россия не будет спешить с признанием или непризнанием новых властей Афганистана. По словам спецпредставителя президента РФ, директора Второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова, это будет зависеть от их поведения.

— Мы будем внимательно смотреть, насколько ответственно они будут управлять страной в ближайшее время. По итогам российское руководство сделает необходимые выводы и примет решение, — сказал Кабулов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Кабулов добавил, что пока исключать «Талибан»* из списка террористических организаций не планируется. Об этом не может и быть речь. Такую процедуру может запустить СБ ООН, передает «РИА Новости».

Вчера «Талибан»* объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул страну и подал в отставку. Более 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд иностранцев и граждан Афганистана. В аэропорту Кабула приостановили все коммерческие рейсы, там началась давка.



*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

