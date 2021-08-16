Исследование: Казань и Нижний Новгород признаны самыми спортивными городами

Казань и Нижний Новгород стали самыми спортивными городами. Об этом говорится в исследовании Ozon.

Регионы поделили на зоны по количеству «кубиков» в их условном «спортивном прессе». Для этого исследователи рассчитали «индекс спортсменов»: они сложили количество респондентов, которые регулярно тренируются (более одного раза в неделю), и число таких же активных спортсменов в их окружении, разделили на общее количество взрослых трудоспособных жителей региона и умножили на поправочный коэффициент.

У Казани и Нижнего Новгорода в «прессе» оказалось восемь «кубиков». Самым неспортивным российским городом оказался Санкт-Петербург. Также в число городов, где жители не занимаются спортом, вошли Москва, Пермь, Волгоград и Красноярск, передает «РИА Новости» данные исследования.

А вот жители Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону стараются регулярно тренироваться. У них получилось шесть «кубиков» в «спортивном прессе». Воронеж, Уфа, Челябинск и Новосибирск получили по четыре «кубика», пишет Прайм.



Ранее стало известно о планах построить в Казани многофункциональную арену и центр для хайдайвинга. В конце июля министр спорта Татарстана Владимир Леонов проводил беговую экскурсию по территории будущего спортивного парка. Планируется, что он появится на участке набережной от моста «Миллениум» до «Ак Барс Арены». Его благоустройство начнут в следующем году.

