Министр спорта РТ проведет беговую экскурсию по территории будущего Спортивного парка в Казани

В субботу, 24 июля, жители Казани смогут присоединиться к беговой экскурсии по территории будущего Спортивного парка. Ее проведет министр спорта Татарстана Владимир Леонов и специалисты из «Архитектурного десанта».

Экскурсия начнется на площадке у «Ак Барс Арены» в 12:00. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Напомним, Спортивный парк в Казани появится на участке набережной от моста «Миллениум» до «Ак Барс Арены». Его благоустройство начнут в следующем году.



Татьяна Демина