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Министр спорта РТ проведет беговую экскурсию по территории будущего Спортивного парка в Казани

22:58, 21.07.2021
Министр спорта РТ проведет беговую экскурсию по территории будущего Спортивного парка в Казани
Фото: kzn.ru

В субботу, 24 июля, жители Казани смогут присоединиться к беговой экскурсии по территории будущего Спортивного парка. Ее проведет министр спорта Татарстана Владимир Леонов и специалисты из «Архитектурного десанта».

Экскурсия начнется на площадке у «Ак Барс Арены» в 12:00. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Напомним, Спортивный парк в Казани появится на участке набережной от моста «Миллениум» до «Ак Барс Арены». Его благоустройство начнут в следующем году.

Татьяна Демина
ОбществоВластьКультураСпорт Татарстан
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