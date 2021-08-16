ЦБ ожидает повышение ставок по кредитам во втором полугодии 2021 года

Фото: Олег Тихонов (архив)

Центробанк уже в этом году ожидает ужесточения ценовых и неценовых условий кредитования. Также банки могут сократить максимальный размер ссуд и срок кредитования и ужесточить требования к заемщикам.

Это произойдет из-за повышения инфляции и ставки ЦБ. Еще влияние окажут макропруденциальные меры, которые принимает регулятор. Ставки по длинным кредитам, особенно ипотеке, значительно меньше реагируют на повышение ключевой, чем остальные. Для их поддержания на низком уровне требуется стабильно низкая инфляция на среднем и долгосрочном горизонте, приводят «Известия» сообщение пресс-службы ЦБ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Однако пока крупнейшие кредитные организации не собираются ужесточать требования к заемщикам и не планировали это делать в ближайшее время. Директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Евгений Шитиков допустил, что в случае регуляторных изменений может возникнуть необходимость ужесточать условия кредитования.

Объединенное кредитное бюро ранее сообщило, что в Татарстане в июле 2021 года выдача кредитов наличными упала на 6% — это наибольшее сокращение среди среди 30 российских регионов, в которых граждане в прошлом месяце оформили наибольшее количество кредитов.