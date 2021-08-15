В Татарстане в июле выдача кредитов наличными сократилась на 6%

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане в июле 2021 года выдача кредитов наличными упала на 6% — это наибольшее сокращение среди среди 30 российских регионов, в которых граждане в прошлом месяце оформили наибольшее количество кредитов. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро.

Всего в июле 2021 года татарстанцы взяли 46,2 тыс. кредитов наличными, в то время как месяцем ранее — 48,9 тысяч. В то же время, по сравнению с июлем прошлого выдача кредитов наличными в республике выросла — тогда жители Татарстана взяли всего 30,7 тыс. таких кредитов.

Источник: bki-okb.ru

В целом, в июле 2021-ого россияне взяли 1,7 млн кредитов «наличными». Это на 34% больше, чем в аналогичном месяце 2020 года. Всего за первое полугодие этого года банки предоставили 10,7 млн кредитов, что на 42% больше, чем за январь-июнь 2020 года.

Напомним, по данным коллекторского агентства «Долговой консультант», средний размер просроченного кредита на человека в Татарстане составляет 4 766 рублей.



Татьяна Демина