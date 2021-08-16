Казанский ученый предложил создать в городе луговой экопарк

Фото: Инна Серова

Казанский эколог, заведующий лабораторией инженерных проблем биотехнологий КНИТУ-КХТИ Сергей Мухачев предложил создать в столице Татарстана луговой экопарк. Луг расположен вдоль улицы Братьев Батталовых, а за ним — трехкилометровый овраг, тянущийся от РКБ до озера Верхний Кабан.



50 гектаров территории ученый предлагает отвести под место для прогулок, занятий спортом, экскурсий школьников и студентов биологов. Для этого, по его мнению, не потребуется много вложений: надо всего лишь обустроить удобные дорожки по существующим проселкам.



Фото: Инна Серова

Сейчас в Генплане Казани этот луг отведен под застройку, а границы зеленой зоны проходят точно по краю оврага. Мухачев устроил для «Реального времени» экскурсию на местности:

— <..> А на границе луга и леса, растущего в овраге, мы видим множество цветущих однолетников, медоносов — дикая герань, колокольчик, гвоздика, несколько видов ромашки, мышиный горошек, заячью лапку, клевер, львиный зев, пижму, зверобой… И, посмотрите, здесь есть бабочки — а ведь они почти исчезли из города.

Все подробности — в материале «Реального времени».