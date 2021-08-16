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Ректор ВШЭ: в вузах есть потребность в формировании междисциплинарных команд

01:26, 16.08.2021
Ректор ВШЭ: в вузах есть потребность в формировании междисциплинарных команд
Фото: Максим Платонов

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Никита Анисимов заявил, что в университетах существует потребность в формировании междисциплинарных команд, когда студенты из различных сфер работают друг с другом над единым проектом. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы в университетах чувствуем потребность в междисциплинарности, чувствуем потребность студентов формировать междисциплинарные команды, когда математик работает вместе с химиком и экономистом. И они делают команду, которая решает единый проект», — сказал он.

В вузах России появятся магистратуры по специальности «футурология», которые начнут выпускать специалистов по работе с будущим. Первые дипломированные футурологи в России должны появиться в течение ближайших лет.

Алексей Нечаев
ОбществоОбразование
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