В Москве в мусорном контейнере найден младенец

Живая новорожденная девочка найдена в мусорном контейнере в центре Москвы, сообщает прокуратура Москвы в своем telegram-канале.

«В мусорном контейнере на ул. Усачева обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в куртку и полиэтиленовый пакет. Девочке не больше суток от рождения. Сейчас ее осматривают врачи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после установления личностей родителей их действиям будет дана процессуальная оценка. На месте происшествия был и.о. заместителя Хамовнического межрайонного прокурора Алексей Прохоров.

В пресс-службе столичной полиции уточнили ТАСС, что женщину доставили в отделение. «Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ГУ МВД.

В июле в Иркутске задержали мужчину, который угрожал выбросить ребенка из окна. Никто не пострадал. Мужчина выбрался на наружную сторону балкона верхнего этажа дома. Ребенок находился в тот момент на внутренней стороне. Мужчина отказывался возвращаться в квартиру и требовал встречи со своей женой.

Алексей Нечаев