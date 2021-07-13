В Иркутске задержали мужчину, который угрожал выбросить ребенка из окна

Фото: Максим Платонов (архив)

В Иркутске задержали мужчину, который угрожал выбросить ребенка из окна. Никто не пострадал.

Мужчина выбрался на наружную сторону балкона верхнего этажа дома. Ребенок находился в тот момент на внутренней стороне, пишет ТАСС. Мужчина отказывался возвращаться в квартиру и требовал встречи со своей женой.

На место происшествия прибыли силовики. Территорию дома оцепили, а жену мужчины привезли для переговоров.

Ребенок, которого мужчина угрожал выбросить с балкона, не пострадал. С ним все в порядке, пишет «РИА Новости».

Причины, по которым мужчина угрожал выбросить ребенка из окна, неизвестны.

В начале этого месяца в Набережных Челнах полицейские задержали местного жителя, угрожавшего взорвать квартиру. Его доставили в отдел полиции, опасных предметов в квартире не обнаружили.



Татьяна Демина