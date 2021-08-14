Татарстанских аграриев пытаются спасти от засухи... «Засухой»

Фото: Илья Репин

Только там, где объявлена ЧС

Засушливое лето может привести к проблемам в сельскохозяйственной отрасли и увеличивает затраты хозяйств на воду и на другие методы защиты урожая. Чтобы помочь сельхозпроизводителям перенести трудные времена, Министерство экономики Татарстана решило принять новые меры финансовой поддержки для небольших хозяйств республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. И делается это посредством двух фондов, подведомственных Минэкономики, — Фонда поддержки предпринимательства и Гарантийного фонда.

Фонд поддержки предпринимательства разработал микрофинансовый продукт под говорящим названием «Засуха». Это льготный заем на сумму от 300 тысяч до 5 миллионов рублей. Выдается он на срок от 3 месяцев до 2 лет, ставка по нему — 4,5%.

Получить такой заем сможет не любое хозяйство, а только те, которые работают в муниципальных районах, где введен режим чрезвычайной ситуации. Заемщик должен быть обязательно зарегистрирован в Татарстане, а в перечне основных видов работ у него должны быть такие:

выращивание однолетних культур;

выращивание многолетних культур;

животноводство;

смешанное сельское хозяйство;

деятельность вспомогательная в области производства сельхозкультур и послеуборочной обработки сельхозпродукции.

Фото: Илья Репин

Гарантийный фонд тоже в деле

Но не секрет, что многие сельхозпроизводители и без того закредитованы, поэтому получить кредитные гарантии тоже порой бывает сложно. Здесь на помощь приходит Гарантийный фонд Республики Татарстан, тоже подведомственный Минэкономики. Его льготный продукт «Предпринимательство на селе» разработан для КФХ, ИП, кооперативов и сельских бизнесменов. Гарантийный фонд может взять на себя поручительство до 70% суммы кредита, а ставка по вознаграждению составит 0,5%. Максимальная сумма поручительства — до 5 млн рублей.

Целью такого кредитования могут быть как инвестиции, так и пополнение оборотных средств. Но предприниматель должен обеспечить залог не менее чем на 30% от суммы своих обязательств (это могут быть движимое или недвижимое имущество, оборудование и другие материальные активы).

42 из 43 районов Татарстана — в режиме чрезвычайной ситуации

Нынешнее лето действительно выдалось чрезвычайно жарким. В то время как южные регионы страны тонут под напором сильнейших ливней, Поволжье задыхается от жары и засухи. По данным Минсельхозпрода РТ, в Татарстане за лето выпало 52 мм осадков при норме 215 миллиметров. Нынешнее лето даже более жаркое, чем в печально известном 2010 году. Режим ЧС из-за засухи действует на территории 42 из 43 муниципальных районов Татарстана.

Фото: Илья Репин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уже сообщал, что наблюдающийся с мая дефицит осадков в Татарстане привел к засухе, в связи с этим снижен прогноз на грядущий урожай.

И прогноз этот оправдывается в полной мере. Если в минувшем году урожайность в республике составляла 35,3 центнера с гектара, то сейчас, когда осталось убрать всего лишь около 10% зерновых, она оценивается в 15,6 центнера с гектара.

Так что помощь татарстанским аграриям действительно, судя по всему, потребуется.



Людмила Губаева