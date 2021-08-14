В Татарстане уборка зерновых культур выполнена почти на 90%

Фото: Илья Репин (архив)

Уборка зерновых культур в Татарстане переходит в завершающую стадию — убрано уже 87% зернового клина (1,4 млн га). Об этом на совещании в Доме Правительства РТ сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Сармановский, Заинский, Нурлатский районам уборку зерновых завершили. Работы заканчиваются в Чистопольский (98%), Мензелинский (97%) и Спасский районы (95%), сообщает пресс-служба президента РТ.

Средняя урожайность в Татарстане составила 15,6 ц/га. Районами-лидерами по этому показателю стали Тукаевский (22,5 ц/га), Тетюшский (22,1 ц/га) и Чистопольский районы (20 ц/га).

Наименьшая урожайность в этом году наблюдается у Альметьевского (8 ц/га), Верхнеуслонского (9,9 ц/га) и Кайбицкого районов (10,7 ц/га) республики.

Фото: Илья Репин (архив)

В Татарстане было застраховано от аномальных погодных условий всего 260 тысяч га посевов, что составляет менее 10% от общей площади, сообщил в июне «Реальному времени» Зяббаров.

Татьяна Демина