Казань готовит заявку на проведение летней Олимпиады — 2036

Россия рассматривает возможность проведения летних Олимпийских игр в 2036 году. Сейчас готовятся заявки от нескольких городов, в их числе — Казань и Санкт-Петербург. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Рассматривается, да. И готовятся заявки, несколько городов. Точно совершенно Питер (Санкт-Петербург — прим. ред.), Казань, по-моему. Сейчас просто не вспомню, — приводит «РИА Новости» слова Лаврова.

Решение о проведении Игр принимает не МИД, а правительство.

В июле Казань заявляла о желании провести летние Игры — 2036. Министр спорта РТ Владимир Леонов тогда говорил, что столица Татарстана самый готовый в стране город ля проведения Олимпийских игр. «Реальное время» выяснило, какие шансы у столицы Татарстана принять историческое спортивное мероприятие.

