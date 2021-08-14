В России создали устройство для бесконтактной диагностики респираторных заболеваний

Фото: Максим Платонов (архив)

Российские ученые разработали терминал для бесконтактной диагностики респираторных заболеваний. Обследование человека с помощью него проводится в три этапа.

Предварительно устройство идентифицирует находящегося перед ним гражданина (функция может быть отключена). На втором этапе терминал дистанционно измеряет температуру тела человека. Если он выявит ее превышение, то обследуемому могут закрыть доступ в помещение.

На третьем этапе устройство просит человека покашлять в течение короткого времени. Затем он обрабатывает данные и отправляет их на удаленный сервер. Процедура длится 1 минуту, пишет RT со ссылкой на пресс-службу платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Фото: Максим Платонов (архив)

Сейчас авторы проекты разрабатывают облачную инфраструктуру, которая позволит корпоративным клиентам через специальную панель управления взаимодействовать с отдельно взятым или группой терминалов, настраивая и обновляя их параметры, проверяя журналы событий.

Первый пилотный проект ученые реализовали с Региональным центром универсального дизайна и реабилитационных технологий. На это ушло менее 1 млн рублей.

В мае в Роспотребнадзоре сообщили, что в в России отмечается тренд на снижение ковидных пневмоний, но вместе с тем заболеваемость ОРВИ и гриппом сохраняется и даже усиливается.



Татьяна Демина