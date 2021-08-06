В Татарстане за неделю снизились цены на некоторые продукты «борщевого набора»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за период с 27 июля по 2 августа снизились цены на морковь, картофель и лук. Однако стоимость свежей белокочанной капусты выросла. Это продукты, которые входят в так называемый борщевой набор.

Морковь подешевела за прошедшую неделю до 66,91 руб./кг (-14,57%), картофель — до 38,83 руб./кг (-9,68%), репчатый лук — до 31,24 руб./кг (-2,56%). Капуста подорожала на 3,75% — до 43,96 руб./кг.

За указанный период в Татарстане также выросли цены на яблоки, свинину, говядину, маргарин, молоко, сметану, сухие молочные смеси для детского питания, соль, шлифованный рис и некоторые другие основные продовольственные товары.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подешевели колбаса, сосиски, сардельки, рыба, сливочное и подсолнечное масло, яйца (упаковка 10 штук) и некоторые другие продукты питания. Такие данные приводит Татарстанстат.

Напомним, в начале августа в мэрии Казани предложили свой метод стабилизации ситуации с ценами на овощи, которые достигли небывалого роста. Для этого во всех районах города по субботам будут работать спецярмарки, на которых фермеры предложат выращенные ими картофель, морковь и другую продукцию по гуманному ценнику. Первые ярмарки начнутся уже 7 августа. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина