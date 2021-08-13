Банк России отметил снижение годовой инфляции в июле до 6,46%

В июле годовая инфляция в России снизилась на 0,04 процентного пункта (п.п.) — до 6,46%, сообщает Банк России.



Как отмечает ЦБ, замедление роста цен произошло за счет разовых эффектов. В этом сезоне овощи подешевели быстрее, чем обычно, снизились цены на зарубежные поездки.

Темпы удорожания многих групп продуктов питания уменьшились. Темп удорожания непродовольственных продуктов ускорился в связи с расширением спроса и увеличением издержек производителей.

По прогнозу ЦБ РФ, в 2021 году годовая инфляция составит 5,7—6,2%, а в 2022-м снизится до 4,0—4,5% и в дальнейшем будет находиться в районе 4%.

Фото: realnoevremya.ru

В месячном выражении цены в стране увеличились на 0,31%. Продукты питания в июле, по сравнению с июнем, подешевели на 0,5%, непродовольственные товары подорожали на 0,77%, стоимость услуг выросла на 0,88%.

Маргарита Головатенко