В Общественной палате Татарстана обсудили варианты решения вопроса бродячих собак

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От укусов бродячих собак в Татарстане пострадали больше тысячи человек. На повестке дня — определение источников финансирования, в том числе для создания муниципальных приютов, сообщают новости телеканала «ТНВ».



Заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев сообщил, что пока остается открытым вопрос об объемах возможного финансирования, о местах приютов и их количестве.

В Общественной палате республики считают, что, пока муниципальных приютов нет, нужно помогать уже существующим. Сейчас в Татарстане насчитывается 15 частных пунктов для собак. И в каждом есть свои проблемы: до челнинского сложно добраться из-за отсутствия дороги, а в аксубаевском не хватает ветеринаров и хирургов, поэтому собак там не стерилизуют.

Зоозащитники предлагают создать бесплатные мобильные пункты по стерилизации и вакцинации по примеру Казани, а представители приютов выступают за чипирование собак — в этом случае всегда можно найти ответственных.

Еще одна проблема — нехватка кадров. Из выделенных 56 млн рублей освоено лишь 20 млн, по словам мэра Нижнекамска Айдара Метшина, в этом случае следует разобраться, что становится проблемой на рынке услуг.

На единую линию по отлову бездомных животных, которая заработала в Казани с 7 июля, поступило уже 530 обращений.

3 июля в поселке Вознесенское начал работу первый в Казани мобильный пункт бесплатной вакцинации и стерилизации собак. Подробности — в материале «Реального времени».



Маргарита Головатенко