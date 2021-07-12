На единый номер по отлову бродячих собак в Казани поступило больше 500 заявок

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

На единую линию по отлову бездомных животных, которая заработала в Казани с 7 июля, поступило уже 530 обращений. Об этом сегодня на «деловом понедельнике» сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Жители города звонят по номеру +7(843)222-0-444. Горячая линия работает круглосуточно и без выходных. Звонки принимает робот, который после звукового сигнала просит позвонившего представиться и подробно описать, где именно было замечено бездомное животное. Далее сообщения поступают в Комитет жилищно-коммунального хозяйства Казани, после чего направляются в специализированную организацию, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Фото: pixabay.com

За шесть месяцев этого года комитет принял только 3,8 тыс. заявок, отметил Гиниятуллин.



Подробнее о том, как казанские власти хотят сделать столицу Татарстана городом без бродячих животных, — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина