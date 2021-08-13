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В Казани за ночь госпитализировали 25 детей с кишечной инфекцией

19:07, 13.08.2021
В Казани за ночь госпитализировали 25 детей с кишечной инфекцией
Фото: realnoevremya.ru (архив)

За ночь в казанскую инфекционную больницу доставили 25 детей с кишечной инфекцией, сообщает «Татарстан-24».

По словам врачей, 60% поступивших детей подхватили инфекцию во время купания в грязных водоемах. Вода в Волге и Казанке сейчас кишит бактериями, поскольку зацвела из-за аномальной жары.

Медики советуют при появлении симптомов кишечной инфекции (рвота, жидкий стул, сыпь) не заниматься самолечением — при инфекции может наступить обезвоживание организма, что очень опасно для ребенка. В этом случае страдают сердечно-сосудистая система и почки. В крайних случаях это даже может привести к летальному исходу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале августа из поезда Мурманск — Адлер госпитализировали детей из-за отравления. Число детей, которых госпитализировали с кишечной инфекцией из поезда Мурманск — Адлер в больницы Красноярского края, увеличилось до 91.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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