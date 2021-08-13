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В Кабуле не готовят эвакуацию российского посольства

18:37, 13.08.2021
В Кабуле не готовят эвакуацию российского посольства
Фото: pixabay.com

Посольство России в Кабуле в настоящее время не рассматривает возможность эвакуации, сообщает ТАСС.

Ряд стран на фоне наступления боевиков движения «Талибан»* на центральные города провинций по всему Афганистану заявили, что эвакуируют персонал посольств. В частности, ФРГ заявила о сокращении персонала посольства в Кабуле «до абсолютного минимума».

RT сообщал об эвакуации представительств Дании и Норвегии.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о завершении операции в Афганистане. После этого в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения «Талибан»* нарастили темпы наступления на ряде направлений. Уже 25 апреля США начали выводить войска из Афганистана.

В июле «Талибан»* обсуждал с Россией снятие санкций с движения.

О том, что может означать для Афганистана возвращение талибов к власти, читайте в материале «Реального времени».

* Движение признано в РФ террористической организацией и запрещено.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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