США начали выводить войска из Афганистана

Командующий контингентом генерал Скотт Миллер заявил, что США и НАТО начали выводить персонал с баз в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости.

Также он добавил, что военные передадут силам Афганистана все свои базы.

Отмечается, что вывод войск пройдет в период с 1 мая по 11 сентября. По словам президента США Джо Байдена, присутствие американских военных в Афганистане не поможет создать устойчивое правительство этой республики. Американский лидер принял решение положить конец войне США в Афганистане после консультаций с союзниками и Кабулом.

Алексей Нечаев