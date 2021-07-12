«Талибан»* обсуждает с Россией снятие санкций с движения

«Талибан»* обсуждает с Россией вопрос снятия санкций с движения. Об этом заявил представитель политофиса движения в Дохе Сухейль Шахин по итогам визита в Москву.

— Мы просили их (российские власти) об исключении из санкционного списка (СБ ООН), — приводит «РИА Новости» его слова.

Делегация движения посетила Россию 8—9 июля, провела встречу со спецпредставителем президента РФ по Афганистану, директором второго департамента Азии МИД России Замиром Кабуловым.

Фото: wikipedia.org

В феврале США и афганское движение «Талибан»* подписали мирное соглашение. Документ предусматривает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога. В конце июня боевики активизировались на фоне вывода войска США из Афганистана.

На прошлой неделе в Таджикистане объявили о дополнительной мобилизации 20 тысяч военнослужащих из резерва для укрепления границы с Афганистаном.

* Движение признано в РФ террористической организацией и запрещено.

Татьяна Леухина