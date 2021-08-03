В Татарстане 5 августа открывается прием заявлений на разрешение охотиться на барсуков

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в четверг, 5 августа, начинается прием заявлений на получение разрешений на охоту на барсуков. Об этом сообщили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

За получением разрешения можно обратиться в любой филиал МФЦ независимо от района предполагаемой охоты. Для этого необходимо предоставить заявление, оригинал паспорта и охотничьего билета. К этому перечню документов необходимо приложить квитанции об уплате госпошлины за выдачу разрешения и об уплате за пользование животным миром.

В Татарстане установлены следующие квоты на добычу барсуков:

Агрызский район — пять особей;

Бавлинский — четыре барсука;

Ютазинский — три;

Азнакаевский, Бугульминский, Лениногорский и Сармановский районы — по две особи;

Альметьевский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский и Чистопольский районы — по одной особи.

В республике, по последним данным, насчитывается 3 276 барсуков. Напомним, в Татарстане лимит добычи охотничьих ресурсов на предстоящий сезон — с 1 августа 2021 до 1 августа 2022 годов — утвердили в июле.



Татьяна Демина