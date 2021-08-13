Школьные выплаты в размере 10 тысяч рублей получили родители 19,4 млн детей

Единовременные «школьные» выплаты в размере 10 тысяч рублей перечислили родителям 19,4 млн детей. Об этом сообщает Минтруда РФ в Instagram.

По данным на 2 августа, единовременные «школьные» выплаты в России получили родители 17,4 млн детей. Ожидается, что выплату на подготовку к школе получат родители более 20 млн детей в возрасте от 6 до 18 лет. Она также положена семьям, воспитывающим лиц в возрасте от 18 до 23 лет с ограниченными возможностями здоровья, которые продолжают учиться по основным образовательным программам.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Прием заявлений на единовременную выплату стартовал 15 июля и продлится до 1 ноября. На эти цели правительство выделило 204 млрд рублей. Пособие можно получить только безналичным способом, на банковскую карту. Форма отправки заявления на оформление «школьной» выплаты есть на портале госуслуг.



«Реальное время» ранее подсчитало, что базовый набор первоклассника, в который входят школьная форма, рюкзак и канцелярские товары, подорожал в этом году почти на 50%. Это сопоставимо с «путинской» выплатой на школьника в 10 тысяч рублей. Подробности — в материале интернет-газеты.

