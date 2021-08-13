УНИКС расстался с физиотерапевтом Харисом Гларосом
Физиотерапевт Харис Гларос покидает УНИКС, сообщает пресс-служба казанского клуба.
Специалист входил в тренерский штаб Димитриса Прифтиса в Казани, вместе с которым переехал в столицу Татарстана в 2017 году.
«Мы благодарим специалиста за четыре года совместной работы и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.
Напомним, по окончании прошлого сезона Прифтис покинул пост главного тренера УНИКСа. Теперь казанский клуб возглавляет Велимир Перасович.СпортБаскетбол
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