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УНИКС расстался с физиотерапевтом Харисом Гларосом

11:25, 13.08.2021
УНИКС расстался с физиотерапевтом Харисом Гларосом
Фото: vk.com/unicsbasket

Физиотерапевт Харис Гларос покидает УНИКС, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Специалист входил в тренерский штаб Димитриса Прифтиса в Казани, вместе с которым переехал в столицу Татарстана в 2017 году.

«Мы благодарим специалиста за четыре года совместной работы и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

Напомним, по окончании прошлого сезона Прифтис покинул пост главного тренера УНИКСа. Теперь казанский клуб возглавляет Велимир Перасович.

СпортБаскетбол
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