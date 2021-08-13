Татарстан попал в лидеры рейтинга «цифровой зрелости» регионов

Татарстан попал в лидеры рейтинга Минцифры с высоким уровнем достижения «цифровой зрелости». Рейтинг ведомство представило на проходящем в Калуге форуме «Цифровая эволюция».

Субъекты разделили на три группы: с высоким уровнем достижения «цифровой зрелости» (50% и выше), со средним (от 25% до 50%) и низким (меньше 25%). Лидерами названы Белгородская и Липецкая области, Москва, Московская и Нижегородская области, Татарстан, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, пишет «Коммерсантъ».

В число регионов со средним уровнем «цифровой зрелости» попали 62 субъекта, еще 14 оказались в категории низкого цифрового развития.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выросла популярность сервиса «Госуслуги». Выяснилось, что жители Татарстана вошли в первую тройку регионов Приволжья с самыми активными пользователями госсервиса.



Ольга Плешкова