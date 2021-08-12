Исследование: жители Татарстана стали чаще пользоваться госуслугами

В Татарстане выросла популярность сервиса «Госуслуги». С января по июнь текущего года абоненты «МегаФона» в республике израсходовали в пять раз больше интернет-трафика для решения вопросов на этом сервисе, чем за весь 2020 год, говорится в исследовании компании (есть в распоряжении «Реального времени»).

Специалисты при помощи обезличенных данных проанализировали трафик мобильного интернета. Выяснилось, что жители Татарстана вошли в первую тройку регионов Приволжья с самыми активными пользователями госсервиса. Первую и вторую строчки рейтинга заняли жители Самарской области и Башкирии.

Общий объем данных, который загрузили татарстанцы на веб-сервисе госуслуг в этом году, можно сравнить со 150 тысячами копий трудовой книжки в формате PDF. Почти 40% пользователей заходят на сайт со смартфона, а 20% — через планшеты.

Одна из причин популярности госсервиса — непрерывная модернизация сети LTE, расширение покрытия и, как следствие, увеличение скорости мобильного интернета «МегаФона» во всех районах Татарстана, говорят специалисты.



О росте популярности сайта госуслуг говорят и данные Минцифры РТ. В первом полугодии 2021 года востребованность электронных услуг среди населения региона увеличилась на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ежеминутно на цифровом сервисе оказывается до 448 электронных услуг. Уже каждая четвертая семья республики доверяет системе оплату ЖКХ.

В июле министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин рассказал, что татарстанцам стали доступны 70 новых государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Все подробности — в материале «Реального времени».