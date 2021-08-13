В Госдуме предложили запретить причастным к экстремизму размещать рекламу

В Госдуме предложили запретить причастным к экстремизму размещать рекламу в СМИ и в интернете. С такой инициативой выступил депутат Евгений Федоров.

В своем обращении на имя генпрокурора Игоря Краснова Федоров напомнил, что в июне 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает гражданам, причастным к экстремизму, участвовать в выборах в качестве кандидатов.

При этом эти же граждане все еще имеют возможность распространять свои идеи с помощью рекламы, размещаемой в СМИ и через интернет.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета для средств массовой информации и информационных ресурсов в Сети интернет размещать рекламные материалы, созданные лицами, причастными к деятельности экстремистских организаций и не имеющими права участвовать в выборах», — приводит текст обращения RT.

Кроме этого Федоров предложил внести причастных к экстремизму в перечень лиц, которым запрещено быть организаторами публичных мероприятий.

На прошлой неделе в Казани объявили конкурс проектов по профилактике терроризма и экстремизма среди молодежи.

Ольга Плешкова