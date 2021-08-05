В Казани объявили конкурс проектов по профилактике терроризма и экстремизма среди молодежи

В Казани объявили два конкурса, которые планируется проводить среди граждан, участвующих в реализации социально значимых проектов в области профилактики терроризма и экстремизма.



Конкурс проводится в номинациях «Лучший проект по профилактике терроризма, экстремизма и ксенофобии в детской и подростковой среде» и «Лучший проект по противодействию вовлечению молодежи и граждан в деструктивные и криминальные организации».

Конкурс проводится в соответствии с муниципальной программой профилактики терроризма и экстремизма в Казани на 2016—2025 годы. Контроль за исполнением постановления возложен на руководителя Аппарата исполнительного комитета Казани Булата Алеева, сообщается в сборнике документов мэрии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Известно, что в этом году на антитеррористическое оснащение школ и детсадов в Набережных Челнах выделят около 600—700 млн рублей. Пока из городского бюджета выделено на эти цели 219,9 млн рублей.

Маргарита Головатенко