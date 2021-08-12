В Вахитовском суде Казани продолжается процесс по делу жителей аварийного дома по Ватутина — видео

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В Вахитовском суде Казани продолжается процесс по делу жителей аварийного дома по Ватутина, 14. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Этот дом признали аварийным 3 года назад, но жильцов пообещали расселить лишь в 2025 году.



Прокуратура подала иск на бездействие властей. Начальник отдела по переселению граждан Управления жилищной политики Казани Азат Фасхутдинов ранее сообщал, что жильцам временно предложили жилые помещения из маневренного фонда. Но их не устроил такой вариант.



Одна из жительниц аварийного дома рассказала, что им предложили разместиться в доме на 38 семей с одним туалетом.

Сегодня состоялось третье заседание. Прокурор попросил сделать перерыв для уточнения исковых требовании: речь идет о некоторых формулировках в тексте. Суд удовлетворил просьбу прокуратуры и объявил перерыв до 18 августа.