В Казани аварийный дом обещают расселить только в 2025 году — видео

Фото: скриншот

В Казани дом по улице Ватутина, который признали аварийным 3 года назад, пообещали расселить лишь в 2025 году. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сейчас жилыми здесь остаются только две квартиры. Газа и отопления нет, а все удобства находятся на улице. Зданию больше века, его построили в 1916 году.

Исполком Казани признал его подлежащим сносу еще в 2018-м. Но дом не включили в программу по переселению.

Начальник отдела по переселению граждан Управления жилищной политики Казани Азат Фасхутдинов сообщил, что жильцам временно предложили жилые помещения из маневренного фонда. Однако прокуратура уже подала иск в Вахитовский суд Казани на бездействие властей.

В феврале этого года надзорное ведомство уже требовало от исполкома города расселить жильцов аварийного дома 14 на улице Ватутина.