Казани на обеспечение безопасности детей необходимо 1,3 млрд рублей

Казани на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности необходимо 1,3 млрд рублей. Об этом рассказал на совещании в исполкоме директор департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Петр Королев.

Департамент провел проверку на выявление узких мест во всех объектах социально-культурной сферы. Охрана нужна в каждом из таких объектов.

По словам Королева, ведомство поставило задачу зарезервировать до 1 сентября тревожные кнопки, системы оповещения, дверные замки. На безопасность детей в социально-культурных объектах и школах необходимо 1,3 миллиарда рублей, и таких денег в бюджете города нет. Королев выразил надежду на помощь республиканского бюджета.

Над вопросом создания программы обеспечения безопасности школ раздумывают в Госдуме. Там признают, что у школ и муниципалитетов на это недостаточно средств. Первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме РФ Андрей Исаев уже заявлял, что надо инициировать создание программы «Безопасность школьников».

Ольга Плешкова