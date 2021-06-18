Из бюджета Казани на обеспечение безопасности школ и детсадов выделили 167 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Из бюджета Казани на обеспечение безопасности объектов социально-культурной сферы, в первую очередь школ и детских садов, дополнительно выделили 102 млн рублей. В общей сложности на эти цели направят 167 млн рублей.

Для выполнения всех требований безопасности в образовательных учреждениях города и устранения замечаний на сегодняшний день требуется более 1 млрд 374 млн рублей, обратила внимание замруководителя исполкома Гузель Сагитова. Для снабжения всех учреждений соцсферы металлорамками, кнопками тревожной сигнализации и системами управления контроля доступом и экстренного оповещения необходимо 101 млн 992 тыс. рублей.

Все существующие недочеты в исполнении требований безопасности власти Казани планируют устранить до 15 августа. В 290 учреждениях модернизируют кнопки тревожной сигнализации, в 17 организациях установят системы экстренного оповещения, в 42 — системы контроля и управления доступом. Еще в 17 учреждениях появятся системы охранной сигнализации, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: Максим Платонов (архив)

К усилению безопасности образовательных учреждений города власти пригласили присоединиться и силовые структуры — Управление МВД и Росгвардию.

О том, что на безопасность детей в социально-культурных объектах и школах необходимо 1,3 млрд рублей, которых в бюджете Казани нет, на этой неделе также сообщил директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы города Петр Королев.

Меры по безопасности школ и детских садов начали активно усиливать после стрельбы в казанской гимназии №175, которая произошла 11 мая. Тогда погибли девять человек — семь школьников и два учителя.

Татьяна Демина