Специалист КФУ рассказала, как правильно выбрать арбуз и дыню

Дыни и арбузы следует покупать только в сезон — в августе и сентябре. Приобретать их нужно в магазинах и на рынках, где проводится санитарный и ветеринарный контроль товара, выдаются чеки. Об этом рассказала доцент кафедры ботаники и физиологии растений института фундаментальной медицины и биологии КФУ Антонина Мостякова.

Выбирая арбуз, нужно посмотреть на состояние корки плода: на ней не должно быть надрезов, трещин и мягких участков. Она должна быть жесткой и глянцевой, ее окрас и рисунок — ярким, четким и контрастным. Также следует найти желтое земляное пятно на боку, на котором лежал арбуз, поскольку это пятно говорит о том, что плод вызрел самостоятельно и набрался сладости. Его размер должен быть средним: не большим, но и не маленьким.

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Чтобы проверить арбуз на нитраты, нужно опустить его в ванну. Если он пошел ко дну, то в нем они есть. Также о наличии нитратов скажут белесые и желтые прожилки в мякоти. Для проверки дыни нужно разрезать ее и осмотреть срезы. Если видны продольные прожилки, то в плоде есть нитраты. Различие цвета мякоти в середине и возле хвостика также говорит о большом содержании таких вредных веществ.

Хранить арбузы и дыни нужно в холодильнике, погребе или в любом прохладном месте.

Арбуз богат антиоксидантом ликопина, который снижает риск развития болезней сердца и атеросклероза, уменьшающим тревожность, депрессивное настроение. Его полезно употреблять при анемии и гипертонии. В дыне содержится много витамина C. Для покрытия суточной потребности в аскорбиновой кислоте достаточно 200 граммов этого плода. К тому же витамин С укрепляет иммунитет, хорошо влияет на состояние кожи и помогает усваиваться железу, приводит слова эксперта пресс-служба КФУ.

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