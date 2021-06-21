Врач-диетолог дала советы по питанию в жаркую погоду

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В жаркую погоду нельзя злоупотреблять кофе и чаем, предупредила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова. Также особое внимание летом необходимо уделять правильному хранению продуктов.

«Если норму кофеина в течение дня, безопасную для здоровья, представить уже в напитках — это будет порядка одной-двух чашек (стандартный размер — 200—250 мл) кофе. Мы говорим про натуральный кофе, поскольку в растворимом меньше кофеина. И две-три чашки чая в течение дня», — цитирует Круглову RT. Жажду в жару она порекомендовала утолять обычной водой.

Диетолог обратила внимание, что при высоких температурах разложение патогенных организмов в продуктах происходит быстрее, поэтому необходимо правильно хранить их. Приготовленные мясные и молочные продукты нельзя оставлять вне холодильника дольше одного часа.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

От употребления кондитерских изделий со сливочным кремом и продукты, содержащих с своем составе термически необработанные яйца Круглова в жару посоветовала отказаться.

Напомним, детолог Университетской клиники КФУ Венера Аверкиева посоветовала летом отдать предпочтение фруктам, овощам, зелени и ягодам. Эти продукты, помимо полезных свойств, содержат влагу, которая нужна организму в жару.

Татьяна Демина