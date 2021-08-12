В Набережных Челнах суд вынес приговор по делу шести подростков из неформальной группы «Белята»

В Набережных Челнах суд рассмотрел уголовное дело в отношении шестерых подростков, входящих в неформальную группу молодежи «Белята», и вынес им приговор. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В зависимости от роли и степени участия подростки в возрасте от 15 до 18 лет признаны виновными в совершении вымогательства (пп. «а», «в» чч. 1, 2 ст. 163 УК РФ), грабежа (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и кражи (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Установлено, что в Челнах с сентября 2019 года по февраль 2020 года они вымогали у троих несовершеннолетних деньги, мобильный телефон и портативную колонку на общую сумму 12 тыс. рублей. У одного из них они до этого открыто похитили телефон стоимостью 3,6 тыс. рублей. Помимо этого, подростки признаны виновными в кражах из магазинов — они тайно похищали табачную продукцию, алкогольные напитки и шоколад на общую сумму свыше 72 тыс. рублей.

Свою вину обвиняемые полностью признали. Во время следствия одного из них арестовали, двое находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, остальные под официальным присмотром родителями.

Фото: Максим Платонов (архив)

Одного из подсудимых суд приговорил к 3 годам в воспитательной колонии, второго — к 2 годам 4 месяцам в исправительной колонии общего режима, но его освободили в зале суда в связи с зачетом срока отбывания наказания по предыдущему приговору.

Третий фигурант дела получил один год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Еще троих подростков приговорили к обязательным работам на срок от 100 до 160 часов.

Вопрос об апелляционном обжаловании приговора гособвинение решит после изучения итогового решения суда и протокола судебного заседания. Обвинительное заключение по этому уголовному делу прокуратура утвердила еще в феврале этого года.



Татьяна Демина