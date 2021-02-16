Приверженцев АУЕ* в Челнах будут судить за вымогательство и грабежи

В Татарстане прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых подростков в возрасте от 15 до 18 лет из Набережных Челнов. Они обвиняются в вымогательствах, грабежах и кражах.

По данным источников «Реального времени», трое фигурантов дела являются приверженцами идеологии АУЕ (запрещена на территории России, — прим. ред.). Следствие считает, что фигуранты дела входили в неформальную молодежную группу «Белята». С сентября 2019 года по февраль 2020 года они вымогали деньги и электронные устройства (мобильный телефон, портативная колонка) на общую сумму 12 тыс. рублей у троих подростков. У одного из них они ранее отняли мобильный телефон стоимостью 3,6 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Также подростков обвиняют в кражах из магазинов, откуда они похищали сигареты, спиртное и шоколад. Общий ущерб оценивается в сумму свыше 72 тыс. рублей.

Свою вину подростки признали. Один из них находится под стражей, двое находятся под подпиской о невыезде, за ними присматривают родители.



В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что Верховный суд России официально признал экстремистской организацией, запрещенной на территории страны, криминальное движение АУЕ (расшифровывается как «Арестантский уклад един» или «Арестантское уголовное единство»). Теперь причастность к молодежной субкультуре по решению Верховного суда России приравнена к экстремизму.

*АУЕ — экстремистская организация, запрещенная в России.



Ольга Плешкова