Страны ОПЕК+ утвердили новые базовые уровни добычи нефти

Cтраны ОПЕК+ будут наращивать добычу нефти, ситуацию оценят в декабре 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

На 1 сентября назначено следующее заседание стран ОПЕК+. Участники организации будут встречаться ежемесячно. Также продлено действие соглашения до конца 2022 года.

Министры полностью поддержали план по увеличению добычи нефти на 2 млн б/с до конца года. С мая 2022 года для некоторых стран в соглашении будет скорректирован базовый уровень добычи. Для России и Саудовской Аравии он будет повышен с 11 до 11,5 млн б/с.

В июне ОПЕК перевыполнила обязательства по сделке по сокращению добычи нефти на 20%. С рынка получилось убрать 4,811 млн баррелей в сутки.

Алексей Нечаев