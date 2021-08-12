На ж/д вокзале «Казань-1» загорелся электровоз
На железнодорожных путях в Казани загорелся электровоз. Происшествие случилось на ж/д вокзале «Казань-1» по адресу: Привокзальная площадь, д.1а, сообщает МЧС по РТ.
Загорелся одиночно стоящий электровоз. Движение железнодорожного транспорта с первого по 11-й путь остановили. Эвакуация не проводилась.
В 13.44 линии электропередач были отключены, пожарные подразделения приступили к тушению. Локализация произошла в 13.46. на площади 2 кв. м. Ликвидация открытого горения — в 13.47, горела верхняя часть обшивки одиночно стоящего электровоза. Причина пожара устанавливается.
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