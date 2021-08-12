Новости происшествий

14:37 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

На ж/д вокзале «Казань-1» загорелся электровоз

13:47, 12.08.2021
На ж/д вокзале «Казань-1» загорелся электровоз
Фото: t.me

На железнодорожных путях в Казани загорелся электровоз. Происшествие случилось на ж/д вокзале «Казань-1» по адресу: Привокзальная площадь, д.1а, сообщает МЧС по РТ.

Загорелся одиночно стоящий электровоз. Движение железнодорожного транспорта с первого по 11-й путь остановили. Эвакуация не проводилась.

В 13.44 линии электропередач были отключены, пожарные подразделения приступили к тушению. Локализация произошла в 13.46. на площади 2 кв. м. Ликвидация открытого горения — в 13.47, горела верхняя часть обшивки одиночно стоящего электровоза. Причина пожара устанавливается.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Online-конференция с Фарраховым Айратом Закиевичем
Официальные партнеры

Спецпроекты

Рекомендуем