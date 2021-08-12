Кабмин направит еще более 1,6 млрд рублей на бесплатные лекарства и лечебное питание для льготников

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России выделит еще более 1,6 млрд рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Средства выделены из нераспределенного резерва федерального бюджета, предусмотренного в этом году на обеспечение льготников бесплатными медикаментами. Такая соцуслуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам.

Лекарства и медицинские изделия подбираются для каждого гражданина в индивидуальном порядка. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Фото: Максим Платонов (архив)

Кабмин ранее проиндексировал сумму, на которую льготники могут получать лекарства и медицинские изделия — 929,8 рубля на одного человека в месяц. На прошлой неделе сообщалось, что правительство России дополнительно направит 1,7 млрд рублей на предоставление лекарств в регионах.



Татьяна Демина