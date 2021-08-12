Шойгу дал старт реконструкции Байкало-Амурской магистрали

Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал старт реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщает ТАСС.



По его словам, после введения дороги в эксплуатация в 2024 году увеличатся транспортные возможности Восточной Сибири, возрастут пропускная способность магистрали и объем транзитных перевозок. Еще у России появится возможность расширения выхода на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. «Значение данного отрезка БАМ для экономики страны огромно», — подчеркнул Шойгу.

К строительству привлекли необходимую автомобильную, инженерную, специальную технику. Приступить к исполнению решения президента РФ позволили качественно проведенные подготовительные работы, сообщил министр.

Недавно Шойгу заявил, что в Сибири необходимо построить три-пять крупных городов, которые стали бы экономическими центрами. По его мнению, города должны отвечать за разные сферы деятельности. Тогда же он выражал сожаление, что сейчас в России нельзя реализовать такие крупные проекты, как Комсомольск-на-Амуре, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль.



Маргарита Головатенко