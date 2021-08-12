Клиентам НПФ вернут незаконно изъятые накопления

C 2022 года негосударственные страховые пенсионные фонды (НПФ) могут обязать возместить деньги гражданам, которых перевели в другие страховые компании с нарушением законодательства. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на подготовленные правительством поправки.

Документ могут принять уже в октябре. Согласно поправкам, те, кто хранит пенсионные накопления в Негосударственных пенсионных фондах, смогут сохранить их при досрочном переходе из одного фонда в другой. Сейчас возможность возврата инвестиционного дохода не предусмотрена, а для восстановления на пенсионном счете накопительной пенсии необходимо обращаться в суд. В отдельных случаях суды отказывают истцам.

Согласно законопроекту, при досрочном переходе инвестиционного дохода в обязанность страховщиков, от которых были переданы пенсионные накопления, будут восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого. Для этого необходимо, чтобы суд признал недействительным договор об обязательном пенсионном страховании.

Пенсии работающих пенсионеров в Татарстане повысятся с 1 августа. Перерасчет коснется 256 тысяч жителей республики, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.



Ольга Плешкова