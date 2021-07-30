Перерасчет пенсий работающим пенсионерам коснется 256 тысяч татарстанцев

Пенсии работающих пенсионеров в Татарстане повысятся с 1 августа. Перерасчет коснется 256 тысяч жителей республики, за которых в прошлом году поступали страховые взносы, сообщает мэрия города.



Перерасчет пенсий в августе будет зависеть от размера заработной платы пенсионера. Чем она выше, тем будет больше прибавка к пенсии. Максимальное увеличение после перерасчета ограничено тремя пенсионными коэффициентами по стоимости 2020 года, то есть 279 рублей.

С 1 августа увеличится размер накопительной пенсии (перерасчет составит 9,1%), срочной пенсионной выплаты (7,9%) и единовременной выплаты. Перерасчет пенсионных накоплений коснется 1748 пенсионеров, включая 1022 получателей срочной выплаты и 1470 получателей накопительной пенсии.

В ПФР напомнили, что пенсии могут увеличиваться ежегодно не более чем на три пенсионных балла. В этом году стоимость одного пенсионного балла составляет 93 рубля.

В мае жители Татарстана назвали размер идеальной пенсии. 32% опрошенных считают, что для комфортной жизни на пенсии им достаточно будет 30 тысяч рублей в месяц.

Маргарита Головатенко