В Казани не все больные COVID-19 могут получить лекарства на дом — видео

Фото: скриншот

В Казани не всем больным COVID-19 доставляют лекарства на дом. Им приходится нарушать самоизоляцию и самим идти за препаратами, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

О проблеме рассказала жительница столицы Татарстана. Родители у женщины живут не в городе, а муж был в командировке. В результате она была вынуждена с маленьким ребенком выйти за бесплатными лекарствами в аптеку.

В Казани работают 12 волонтерских штабов, на них приходится всего 150 волонтеров. Еще в декабре — январе их было больше тысячи. В день волонтерам только одного штаба приходится развозить по заявкам больше 60 комплектов лекарств.

Руководитель волонтерского штаба при Комитете по делам детей и молодежи Казани Алмаз Кашбиев объясняет: в основном волонтеры — иногородние студенты. Сейчас они уехали домой. А молодые люди из Казани в настоящее время заняты на различных форумах. Кроме того, не все пациенты, которым нужно доставить лекарства, находятся дома.

На прошлой неделе в мэрии Казани сообщили о поиске волонтеров для доставки препаратов больным COVID-19. Желающие ими стать могут обратиться в аккаунт Комитета по делам детей и молодежи в социальных сетях или позвонить по телефону +7(843) 237-51-51.